POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auffälliges Fahrverhalten lässt berauschten Autofahrer auffliegen (28.11.2023)

Rottweil (ots) - Am Dienstag, gegen kurz nach 7.30 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Balinger Straße und der Straße "Berner Feld" zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro entstanden ist. Eine 39-jährige Fahrerin eines VW Up war auf der Straße Berner Feld unterwegs und bog an der Kreuzung, nachdem sie zuvor ihren ...

mehr