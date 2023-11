Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Rollerfahrer und Sozius bei Unfall verletzt (28.11.2023)

Deißlingen (ots)

Ein Rollerfahrer und sein Sozius sind bei einem Unfall auf der Panoramastraße am Dienstagabend verletzt worden. Ein 16-Jähriger fuhr mit einem Roller TGB auf der Panoramastraße von Lauffen in Richtung Hochhalden. Während der Fahrt erschrak sich der junge Mann, bremste und stürzte auf die Straße. Hier schlitterte der Roller mit dem Fahrer und seinem ebenfalls 16 Jahre jungen Sozius über die Fahrbahn und blieb in einer angrenzenden Wiese liegen. Bei dem Sturz verletzten sich die beiden jungen Männer leicht. Rettungswagen brachten sie in eine Klinik. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

