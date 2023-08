POL-PDLU: Fußgänger auf Fahrbahn angefahren

Schifferstadt (ots) - Am gestrigen Morgen, gegen 10:15 Uhr, bog ein 33-jähriger PKW-Fahrer in der Speyerer Straße nach rechts auf ein Tankstellengelände ab. Hierbei übersah der Fahrer einen auf dem Radweg fahrenden 65-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

