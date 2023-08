POL-PDLU: (Frankenthal) - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Abgängigem aus der Stadtklinik Frankenthal

Speyer (ots) - Zu einem versuchten Raub kam es am 30.08.2023, gegen 18:13 Uhr in der Burgstraße in Speyer. Ein Mann teilte der Polizei mit, von zwei ihm unbekannten Personen geschlagen worden zu sein. Im weiteren Verlauf versuchten diese, unter anderem das Handy des 26 -Jährigen wegzunehmen, was misslang. Die Flucht gelang ihm nur durch Hilfe eines unbekannten Zeugen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Zeuge wird ...

