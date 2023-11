Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Sachbeschädigung auf der Weihergasse- Polizei sucht Zeugen (28.11.2023)

Schramberg (ots)

Am Dienstag, kurz vor 16 Uhr, hat ein Unbekannter auf der Weihergasse eine Sachbeschädigung begangen und einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro verursacht. Der unbekannte Täter begab sich in eine auf Höhe Hausnummer 29 abgestellte Dixi-Toilette und zündete diese nach derzeitigen Stand an. Die alarmierten Feuerwehren Schramberg und Sulgen, die mit zwei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten das Feuer löschen. Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07422 2701-0 zu melden.

