Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Pkw

Wassenberg (ots)

Am Montagmorgen (21. August) ereignete sich auf der Roermonder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Gegen 9.35 Uhr fuhr ein 96 Jahre alter Mann mit seinem Pkw auf der Roermonder Straße aus Richtung Rurtalstraße kommend in Fahrtrichtung Birgelen an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei und stieß frontal mit einem ihm entgegenkommenden Pkw zusammen, der von einer 34-jährigen Hückelhovenerin gelenkt wurde. Durch den Aufprall erlitt der alte Mann schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Frau verletzte sich leicht.

