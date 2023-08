POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wassenberg-Effeld (ots) - Sonntagnachmittag (20. August) stellte ein Mann sein Motorrad in der Bruchstraße auf einem Parkplatz in der Nähe eines Restaurants ab. Als er gegen 15.15 Uhr zu seinem Motorrad der Marke Yamaha, an dem ein Neusser Kennzeichen (NE-) angebracht war, zurückkehrte, sah er, wie ein Endurofahrer und direkt dahinter eine unbekannte Person mit seinem Krad den Parkplatz in Richtung Niederlande verließen. Daraufhin verständigte er die Polizei, die die ...

mehr