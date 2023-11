Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Transporter landet im Flussbett

Fahrer leicht verletzt (28.11.2023)

Vöhrenbach (ots)

Am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr hat ein Kleintransporterfahrer auf der Einmündung der Landesstraße 172 zur Kreisstraße 5734 zwischen Herzogenweiler und Vöhrenbach die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Ein 20-jähriger kam mit einem Renault Master Transporter aus Richtung Herzogenweiler und schoss geradeaus über die Einmündung der L 172 hinweg. Er überfuhr eine Leitplanke und landete mit seinem Transporter im angrenzenden Fluss, der "Breg". Da das Flusswasser gegen die Fahrertür drückte, konnte sich der Fahrer nicht selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Das Wasser lief jedoch nicht in den Innenraum und so konnte er ausharren, bis ihn die Feuerwehr aus der misslichen Lage befreite. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Renault liefen keine Betriebsstoffe aus, eine Umweltgefährdung bestand nicht. Den Schaden an Fahrzeug und Leitplanke schätzte die Polizei auf insgesamt rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell