POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autoaufbrecher geschnappt (23.11.2023)

Mit der Unterstützung wachsamer Zeugen ist es der Polizei am vergangenen Donnerstag in den frühen Abendstunden gelungen, zwei Tatverdächtige festzunehmen, die in den vorangegangenen Tagen mehrere Autoaufbrüche auf dem Werksgelände eines Betriebs in der Giessereistraße begangen hatten. Nachdem Mitarbeitern der Firma auf der Videoüberwachung zwei Personen auffielen, die auf dem Parkplatz "verdächtig" um die Fahrzeuge herumschlichen, stellten sie zwei Jugendliche fest, die daraufhin flüchteten. Einen 14-Jährigen konnten sie jedoch noch auf dem Parkplatz einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Seinen 16-jährigen Begleiter nahmen die Polizisten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung ebenfalls kurz darauf vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die Jungs in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

