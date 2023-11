Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Alsheim (ots)

Am 18.11.2023 gegen 13:30 Uhr kam es auf der Gimbsheimer Straße in Alsheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr hierbei mit seinem PKW die Gimbsheimer Straße in Alsheim, aus Fahrtrichtung Goldbergstraße kommend, in Fahrtrichtung Grabenstraße. In einem Kurvenbereich kommt der Verkehrsteilnehmer, vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Wand eines Wohnhauses. Nach der Kollision setzt der PKW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Grabenstraße fort und entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach Zeugenbefragung wird bekannt, dass es sich bei dem PKW vermutlich um einen silbernen Audi handelt. Dieser weißt vermutlich Unfallspuren im vorderen linken Bereich auf.

Die Polizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell