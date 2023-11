Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Tageswohnungseinbruch in Gimbsheim

Gimbsheim (ots)

Am 18.11.2023 im Zeitraum zwischen 15:00 und 18:30 Uhr kam es in der Mozartstraße in Gimbsheim zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich hierbei über ein eingeschlagenes Fenster Zugang zum Wohnhaus und erbeuteten neben Bargeld auch mehrere Schmuckstücke. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im höheren, vierstelligen Bereich.

Die Polizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241- 8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell