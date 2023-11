Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Betrügerische Handwerker erbeuten mehrere Tausend Euro

Worms (ots)

Betrügerische Handwerker haben bei einem Senior Am Wäldchen ihre Dienstleistung angeboten und mit dubiosen Reparaturarbeiten an der Dachrinne mehrere Tausend Euro ergaunern können.

Am Mittwoch tauchte die achtköpfige Tätergruppe ohne Vorankündigung bei dem Senior auf und überredete ihn zu Reparaturen an seiner Dachrinne. Nach Fertigstellung der noch am Donnerstag fortgesetzten Arbeiten verlangten die bislang unbekannten Männer jedoch ein Vielfaches des vereinbarten Lohns. Der Senior ließ sich schließlich darauf ein, etwas mehr als vereinbart zu bezahlen. Als die vermeintliche Handwerkergruppe das Grundstück verlassen hatte, forderte er diese auf, den entstandenen Abfall mitzunehmen. Dies führte zu einer lautstarken Auseinandersetzung und einem Handgemenge. Die Täter flüchteten daraufhin mit einem weißen Transporter und einem blauen Pritschenwagen mit polnischer Zulassung. Dabei touchierte der Pritschenwagen ein geparktes Auto. Ein zwischenzeitlich hinzugekommener Nachbar konnte nur durch einen Sprung zur Seite gerade so einer weiteren Kollision entgehen.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Hinweise zu den unbekannten Handwerkern oder den benutzten Fahrzeugen geben? Die Männer wurden als "südländisch" beschrieben, alle mit Bart. Eine Person sei korpulent und mit neongelber Jacke bekleidet gewesen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindrücklich vor dieser Masche und rät von sogenannten "Haustürgeschäften" dringend ab.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

