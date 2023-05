Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Vorfahrt missachtet - Radfahrer wird leicht verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

-Ermittlungen wegen Unfallflucht- Am Montag gegen 20.15 Uhr fuhr ein 16-jähriger Radfahrer aus Bracht über den Verbindungsweg der Kahrstraße in Richtung Uhlandstraße. Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Kahrstraße, um in Richtung Uhlandstraße weiterzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw, der in Richtung 'Op de Schonz'. Dessen Fahrer, ein 19-Jähriger Netttaler, konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Radfahrer prallte gegen die Seitenscheibe und wurde dabei leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der 19-Jährige weiter, wurde aber später von einem Streifteam angetroffen. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Unfallflucht. /wg (480)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell