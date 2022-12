POL-BOR: Stadtlohn - Autofahrerin weicht Hund aus und prallt gegen Baum

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Agathastraße; Tatzeit: 26.12.22, 23.15 Uhr; Am Dienstagnachmittag erschien ein 44 Jahre alter Gronauer bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen eines Raubes vom Vorabend. Der Mann gibt an, gegen 23.15 Uhr in alkoholisiertem Zustand eine Gaststätte am Hindenburgring verlassen zu haben. Kurz darauf sei er dann von mehreren Personen ergriffen und in einer Sackgasse gezogen worden. Die ...

mehr