POL-HAM: Verkehrskontrolle: Vier Fahrer ohne Führerschein, zwei unter Drogeneinfluss

Hamm-Herringen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 22. Februar, brach ein Unbekannter in Geschäftsräume in der Holzstraße ein. Eine Kamera filmte ihn bei der Tat. Auf den Videoaufnahmen ist ein Mann mit einer weißen Maske zu erkennen. Er trägt eine dunkle Jeans, eine dunkle Sweatjacke und Sneaker der Marke Adidas. Die Bilder zeigen ihn erstmalig gegen 2 Uhr vor dem Gebäude. Etwa eine Stunde später öffnet er ...

