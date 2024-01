Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.01.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 14:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 55-Jähriger aus Rehau mit seinem Pkw die BAB 44 in Richtung Eschwege und verließ diese an der Abfahrt Waldkappel. Verkehrsbedingt musste er am dortigen Kreisverkehr mit seinem Pkw anhalten, was der nachfolgende 29-Jährige aus Alsfeld zu spät bemerkte und auffuhr. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde durch den Aufprall niemand.

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei Verkehrskontrollen am gestrigen Abend wurde um 19:45 Uhr ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw in der Reichensächser Straße in Eschwege angehalten und Kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss illegaler Betäubungsmittel (Cannabis und Kokain) das Auto fuhr.

Um 20:08 Uhr wurde ein 20-Jähriger aus Eschwege in der Bahnhofstraße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Auch hier wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss illegaler Drogen (Cannabis) unterwegs war.

In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Hakenkreuz auf Schaukasten gesprüht

Von Seiten der Stadt Wanfried wurde angezeigt, dass zwischen dem 05.01.24, 16:00 Uhr und dem 06.01.24, 12:00 Uhr ein "gespiegeltes" Hakenkreuz auf den Schaukasten der SPD in roter Farbe aufgesprüht wurde. Der Schaukasten in der Marktstraße in Wanfried am Rathaus angebracht. Ein Verfahren wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet. Hinweise: 05651/9250.

Kennzeichen gestohlen

In der Straße "Am Hegeberg" in Bad Sooden-Allendorf wurden zwischen dem 02.01.24 und dem gestrigen Dienstagnachmittag die beiden amtlichen Kennzeichen "SHG-TN 555" von einem Pkw abmontiert und entwendet. Der Pkw Renault war auf dem Parkplatz der dortigen Diploma-Hochschule geparkt. Schaden: ca. 50 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Fahrrad gestohlen

Zwischen dem 05.01.24, 10:00 Uhr und dem 06.01.24, 08:30 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf ein Mountainbike der Marke "SCO Bike" entwendet. Das "Jugend-Rad" war mit einem Gliederschloss im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses mit noch sechs weiteren Fahrrädern abgestellt gewesen. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der K 23 zwischen den Ortschaften Breitau und Grandenborn kollidierte am gestrigen Nachmittag, um 16:54 Uhr, eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Fahrzeug: ca. 1000 EUR.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 10:23 Uhr wurde gestern Vormittag ein 60-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol mit dem Auto unterwegs war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr parkte eine 71-Jährige aus Witzenhausen ihren Pkw VW Golf im Hinterhof einer Arztpraxis in der Walburger Straße in Witzenhausen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Schaden am Heck ihres Autos mit weißen Lackspuren vom verursachenden Fahrzeug fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort und hatte sich auch nicht in der Praxis gemeldet. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

