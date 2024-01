POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Einbruch in Kindergarten Am gestrigen Sonntagmittag wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Kindergarten (Krabbelgruppe) im Kemelathenweg in Niederhone eingebrochen waren. Der oder die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten auf diesem Weg in die Räumlichkeiten des Gebäudes. Dort wurden in einem Büroraum die Schränke und Schubladen durchsucht. Ein älterer Laptop ...

