Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231221.7 Itzehoe: Polizei sucht Zeugen nach Streit mit Körperverletzung

Izehoe (ots)

Bereits am vorletzten Freitag (8.12.23) kam es gegen 13 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 21jährigen Itzehoer und einem noch unbekannten Jugendlichen an der Bushaltestelle am Dithmarscher Platz. Hier gerieten beide jungen Männer in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der man sich gegenseitig schlug. Die Polizei sucht nun nach dem zweiten jungen Mann. Er soll circa 1,50-1,60m groß und circa 16 Jahre alt sein . Seine kurzen schwarzen Haare waren zurückgegelt und an den Seiten rasiert. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jeans und eine schwarze Jacke. Bevor die Polizeistreife eintraf, stand der Jugendliche noch mit vier oder fünf Begleitern vor dem Geschäft, in das der Itzehoer ging und die Polizei anrief. Die Gruppe entfernte sich dann. Sachdienliche Hinweise zu diesem Jugendlichen sowie Informationen zu Hintergründen nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

