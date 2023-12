POL-IZ: 231221.5 Peissen: Einbruch in Sportlerheim

Heide und Wesseln (ots) - Am Mittwoch (20.12.23) waren in den Nachmittagsstunden Einbrecher unterwegs. Im Andreas-Stammer-Ring in Heide brachen diese eine rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nachdem sämtliche Räume durchsucht wurden, entwendeten die Täter mehrere Basecaps. Bei einem weiteren Einfamilienhaus im Andreas-Stammer-Ring brachen die ...

