POL-RTK: Vandalismus an Burgruine +++ Zwei Personen bei Kollision verletzt +++ Motorradunfall mit verletzter Person +++ Verkehrsunfallflucht mit mehreren Tausend Euro Sachschaden

1. Vandalismus an Burgruine,

Rüdesheim am Rhein, Rheinhöhenweg, Zwischen Mittwoch, 05.04.2023, 16:00 Uhr und Donnerstag, 06.04.2023, 08:00 Uhr

(Sto) Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben unbekannte Personen die Burgruine "Rossel" im Rheinhöhenweg aufgesucht und Vandalismus betrieben. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass zwei Türen in der Burgruine beschädigt und zwei Vorhängeschlösser entwendet wurden. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Rüdesheimer Polizei führt die Ermittlungen diesbezüglich und bittet Zeugen um Hinweise unter (06722) 9112-0.

2. Zwei Personen bei Kollision verletzt, Idstein, Hauptstraße, Dienstag, 11.04.2023, 11:40 Uhr

(Sto) Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw sind am Dienstagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 11:40 Uhr befuhren gemäß aktuellem Ermittlungsstand zwei Pkw die Hauptstraße in Idstein, als die Vorausfahrende, eine 65-jährige Frau aus Hünstetten, verkehrsbedingt halten musste. Die dahinterfahrende 39-jährige Idsteinerin übersah in ihrem Ford den vor ihr stehenden Opel und fuhr hinten auf. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 5.000 Euro.

3. Motorradunfall mit verletzter Person, Bundesstraße 260, zwischen Schlangenbad und Schlangenbad-Wambach, Dienstag, 11.04.2023, 20:25 Uhr

(Sto) Am Dienstagabend kam es auf der B260 zwischen Schlangenbad und Schlangenbad-Wambach, auf Höhe der "Wambacher Mühle" zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 30-jähriger Mann aus Wiesbaden auf seinem Yamaha-Motorrad die B260 von Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Auf Höhe der "Wambacher Mühle" beabsichtigte er, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen und hatte bereits angesetzt, als er einen entgegenkommenden Pkw bemerkte. Der Wiesbadener brach den Überholvorgang ab und stürzte im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Gefahrenbremsung zu Boden. Der Unfallverursacher musste leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden, sein Motorrad wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf ca. 3.000 Euro. Zu einer Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

4. Verkehrsunfallflucht mit mehreren Tausend Euro Sachschaden, Taunusstein-Wehen, Breslauer Straße, Zwischen Freitag, 07.04.2023, 21:00 Uhr und Samstag, 08.04.2023, 10:00 Uhr

(Sto) Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es in der Breslauer Straße in Taunusstein-Wehen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der am geschädigten Pkw nach aktuellem Stand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand. Demnach hatte ein 81-jähriger Taunussteiner seinen Pkw, einen grauen VW Golf, am Freitagabend auf seinem Privatparkplatz vor der Wohnung unbeschädigt abgestellt. Am nächsten Morgen konnte er gegen 10:00 Uhr Beschädigungen an Kotflügel und Stoßstange im Heckbereich feststellen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Verursacherin beziehungsweise den Verursacher.

Die Polizei in Bad Schwalbach führt die Ermittlungen diesbezüglich und bittet unter (06124) 7078-0 um telefonische Zeugenhinweise.

