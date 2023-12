Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: Heide und Wesseln: Einbrecher unterwegs

Heide und Wesseln (ots)

Am Mittwoch (20.12.23) waren in den Nachmittagsstunden Einbrecher unterwegs. Im Andreas-Stammer-Ring in Heide brachen diese eine rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nachdem sämtliche Räume durchsucht wurden, entwendeten die Täter mehrere Basecaps. Bei einem weiteren Einfamilienhaus im Andreas-Stammer-Ring brachen die Täter im gleichen Zeitraum die Hauswirtschaftstür auf, auch hier durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie entkamen mit zwei Goldringen, Modeschmuck in einem nicht bezifferbaren Umfang und dem Haustürschlüssel. Der Schaden wird aktuell auf circa 5.500 Euro geschätzt. Auch in Wesseln brachen unbekannte Täter im Kiefernweg die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. In den Innenräumen gelang den Tätern das Öffnen eines kleinen Tresors mit Werkzeug, sie entnahmen Bargeld und Schmuck mit einem aktuell geschätzten Gesamtwert von circa 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 0481-940 entgegen.

