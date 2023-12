POL-IZ: 231220.7 Epenwöhrden: Polizeikontrolle beendet Drogenfahrt

Albersdorf (ots) - Am Dienstag (19.12.23) um 10:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 31jährigen Autofahrer aus Hanerau-Hademarschen in der Erholungsstraße, als dieser unzulässig über den rechtsseitigen Gehweg fuhr. Bei der Kontrolle teilte der Autofahrer mit, seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die am Fahrzeug angebrachten ...

