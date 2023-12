Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231220.6 Albersdorf: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Albersdorf (ots)

Am Dienstag (19.12.23) um 10:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 31jährigen Autofahrer aus Hanerau-Hademarschen in der Erholungsstraße, als dieser unzulässig über den rechtsseitigen Gehweg fuhr. Bei der Kontrolle teilte der Autofahrer mit, seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die am Fahrzeug angebrachten roten Oldtimerkennzeichen gehörten nicht zu dem genutzten Fahrzeug, welches aktuell zudem nicht zugelassen war. Ein Drogenvortest verlief darüber hinaus positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung der Kennzeichenschilder. Den Fahrer erwarten nun Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln, Kennzeichenmissbrauch, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Verstoßes gegen die Straßenbenutzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell