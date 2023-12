Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231220.5 Tellingstedt: Autofahrer prallt gegen Baum und verletzt sich schwer

Tellingstedt (ots)

Am Dienstag (19.12.23) um 17:15 Uhr fuhr ein 91jähriger Heider mit seinem Auto auf der B 203 von Heide kommend in Richtung Wrohm. Hier geriet er mit dem rechten Vorderrad auf die aufgeweichte Bankette und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich schwer aber nicht lebensgefährlich, Einsatzkräfte der Feuerwehr Tellingstedt befreiten ihn aus dem Unfallfahrzeug. Der Heider wurde ins WKK Heide verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die Front war durch den Aufprall stark deformiert. Die Fahrbahn war während des Einsatzes bis 18:20 Uhr gesperrt.

