Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Papenburg (ots)

Derzeit kommt es im Bereich Papeburg und Hümmling gehäuft zu so genannten "Schockanrufen" und zum "Enkeltrick". So geben sich Täter am Telefon als sogenannte "falsche Polizeibeamte" aus. Dabei suggerieren sie den Angerufenen, dass aufgrund eines bevorstehenden Einbruchs ihr Geld nicht mehr sicher sei. Meist bieten sie an, dieses vorsorglich zu an sich zu nehmen. Bei dem sogenannten "Enkletrick" geben sich die Betrüger häufig am Telefon als Enkel der angerufenen Senioren aus. Unter dem Vorwand einer Notlage bitten diese dann um Bargeld. In anderen Fällen wiederrum wird den Bürgerinnen und Bürgern vorgegaukelt, dass nahe Familienangehörige in einen schweren Unfall verwickelt seien und sie eine hohe Geldsumme zahlen müssen. Daher weist die Polizei noch einmal daraufhin folgenden Punkte zu beachten:

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis - Die Polizei sowie Staatsanwälte oder Richter werden Sie niemals am Telefon um Geldbeträge bitten - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben

Weitere Informationen gibt es auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell