POL-HB: Nr. 0304 --Kinder stoppen Taschendieb

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Baumhauser Weg Zeit: 12.05.23 bis 14.05.23 Bislang unbekannte Einbrecher stiegen am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Habenhausen ein. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Eindringlinge gelangten über den vorderen Garten auf das Grundstück am Baumhauser Weg und verschafften sich dort über Kellerfenster Zutritt in das ...

