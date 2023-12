Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231221.3 Heide: Kontrolle und Widerstand eines Tatverdächtigen nach diversen PKW-Aufbrüchen

Heide (ots)

Nachdem es in Heide zu diversen PKW-Aufbrüchen kam, kontrollierte eine Polizeistreife am Donnerstag (21.12.23) um 3:45 Uhr einen 32jährigen Mann aus Hemme, als dieser neben einem Fahrzeug in der Kreuzstraße stand. Bei der Kontrolle versuchte der Mann zu fliehen, er warf seinen Rucksack und eine Mülltonne nach den Beamten. Ein Polizist kam zu Fall und verletzte sich beim Sturz am Handgelenk, er war nicht mehr dienstfähig. Kurz darauf gelang es den Polizeibeamten, den Tatverdächtigen in der Hebbelstraße zu Boden zu bringen. Der Mann hatte namensfremde EC-Karten bei sich, ob diese widerrechtlich erlangt wurden, wird derzeit ermittelt. Es erfolgte die vorläufige Festnahme und die Einleitung eines Verfahrens wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Ob und in welchem Umfang der Mann mit den vergangenen Diebstählen aus Fahrzeugen in Verbindung gebracht werden kann, bleibt zu ermitteln.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell