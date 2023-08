Polizei Braunschweig

POL-BS: Einladung Unterzeichnung Kooperationsvereinbarung PD Braunschweig und LAB NI

Braunschweig (ots)

Die Polizeidirektion Braunschweig und die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen laden interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter gemeinsam zu einem Pressetermin anlässlich der Schließung einer Kooperationsvereinbarung ein.

Die beiden Behörden vertreten in ihrer täglichen Arbeit die freiheitlich-demokratischen Grundwerte und sehen eine herausragende Bedeutung in dem Vertrauensverhältnis zwischen den staatlichen Institutionen und der Zivilgesellschaft. Die Beschäftigten und Bediensteten der Behörden sind in ihrem Handeln Botschafterinnen und Botschafter der Demokratie. Ziel ist es, durch die Vereinbarung stabilisierend auf das Vertrauensverhältnis der Menschen in staatliche Institutionen zu wirken, das freiheitlich-demokratische Selbstverständnis zu bewahren sowie die Widerstandskraft gegen demokratiegefährdende Erscheinungen zu stärken. Die Vereinbarung zwischen den Behörden setzt auf Dialoge, gegenseitige Unterstützung, Selbsterfahrung und Perspektivwechsel. Neben den Beschäftigten und Bediensteten werden auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen von dieser Kooperationsvereinbarung profitieren. Von der Kooperationsvereinbarung profitieren sowohl die Bediensteten beider Behörden als auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen.

Die Vorstellung und Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung findet am

Mittwoch, 09.08.2023, um 14.30 Uhr,

in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, Standort Braunschweig, Boeselagerstraße 4, 38108 Braunschweig

statt.

Wir freuen uns, auch Frau Innenministerin Daniela Behrens begrüßen zu dürfen, die im Rahmen der Veranstaltung ein Grußwort halten wird. Im Anschluss an die Unterzeichnung besteht die Möglichkeit, Statements der beteiligten Personen einzuholen. Hierzu stehen Frau Innenministerin Daniela Behrens, der Präsident der Polizeidirektion Braunschweig, Herr Michael Pientka, sowie der Präsident der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, Herr Klaus Dierker, gerne zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis:

Für den Zugang zum Gelände ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag, 07.08.2023, 16 Uhr unter Nennung des Mediums und der Namen der Vertreterinnen und Vertreter per E-Mail an pressestelle@lab.niedersachsen.de an. Vielen Dank.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell