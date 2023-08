Polizei Braunschweig

POL-BS: Unbekannte Täter setzen mobile Toiletten in Brand - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bruchtorwall, 30.07.2023, 22.00 Uhr und Braunschweig, Europaplatz, 31.07.2023, 23.50 Uhr

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten wurden mobile Toilettenhäuschen in Brand gesetzt.

In der Nacht auf Montag und in der Nacht auf Dienstag wurden in der Innenstadt zwei mobile Toilettenhäuschen angesteckt. Die beiden Tatorte sind nicht weit voneinander entfernt. In beiden Fällen wurden die Toilettenhäuschen vollständig zerstört.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer und sucht nach Zeugen, die Beobachtungen an den Tatorten gemacht haben.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell