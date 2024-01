Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.01.24

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Am gestrigen Montag ereignete sich auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege eine Unfallflucht. Zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr wurde dort ein schwarzer VW Tiguan im Bereich des hinteren rechten Kotflügels angefahren und beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Von dem verursachenden Fahrzeug konnten rote Lackanhaftungen gesichert werden. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 16:30 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 32-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw in der Straße "Schützengraben" in Eschwege durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er das Auto unter dem Einfluss berauschender Mittel (Cannabis) fuhr, worauf die Weiterfahrt unterbunden wurde. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung

Nachträglich angezeigt wurde eine Sachbeschädigung, die sich zwischen dem 31.12.23/01.01.24 in Sontra ereignet hat. Auf dem Fußweg zur Wilhelm-Leuschner-Straße wurde in diesem Zeitraum durch körperliche Gewalt ein Kotbeutelspender samt Abfalleimer (Hundeklo) zerstört. Den Sachschaden gibt die Stadt Sontra mit 500 EUR an. Hinweise: 05653/97660.

