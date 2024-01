Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.01.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Kindergarten

Am gestrigen Sonntagmittag wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Kindergarten (Krabbelgruppe) im Kemelathenweg in Niederhone eingebrochen waren. Der oder die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten auf diesem Weg in die Räumlichkeiten des Gebäudes. Dort wurden in einem Büroraum die Schränke und Schubladen durchsucht. Ein älterer Laptop sowie das Bargeld (20 EUR) der Kaffeekasse wurden entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Um 20:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 21-Jähriger aus Arnstadt mit einem Pkw die Arnsberger Straße in Unhausen in Richtung der B 400. Dabei kam er mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und blieb am Ende mit dem Auto in einem Bachlauf stehen. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Wie sich herausstellte stand dieser unter Alkoholeinfluss (ca. 2,3 Promille), zudem soll der Fahrer auch unter dem Einfluss von illegalen Drogen gestanden haben, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Über gültige Fahrerlaubnis verfügte der 21-Jährige nicht. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht - Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Nachträglich angezeigt wurde ein Unfall, der sich bereits am 18.12.23 in Hessisch Lichtenau ereignet hat. Gegen 11:00 Uhr war an diesem Montagvormittag eine 88-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu Fuß auf dem Gehweg in der Poststraße unterwegs. An der Kreuzung Mühlweg/ Friedensstraße überquerte sie die Straße im Bereich der dortigen Fußgängerampel bei "grün". Nachdem sie die Straße bereits über die Hälfte überquert hatte, wurde sie von einem Pkw angefahren und auf die Straße geschleudert. Der Fahrer hielt an, stieg aus, entschuldigte sich und fuhr die 88-Jährige zum Arzt. Jedoch hinterließ der Fahrer keine Personalien.

Im Nachgang und nach Angaben der Geschädigten stand diese unter Schock. Bei dem Unfall zog sie sich eine Fraktur und zahlreiche Blutergüsse zu, so dass sie in einem Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei wurde damals nicht informiert.

Nunmehr bitte die Polizei um Hinweise auf den Unfallverursacher, der ca. 35 Jahre alt und ca. 175 cm groß sein soll. Er hat dunkle leicht gewellte Haare und ist von normaler Statur. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Wagen handeln, evtl. um eine Schräglimousine. Darüber hinaus werden Zeugen des Unfallgeschehens gebeten (u.a. eine ca. 70-jährige Frau, graues Haar) sich unter der Telefonnummer 05602/93930 bei der Polizei in Hessisch Lichtenau zu melden.

Widerstand

Um 17:40 Uhr wurde gestern Nachmittag die Polizeistation über eine Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenhagen alarmiert. Bei Eintreffen der Polizeistreife in der Straße "Am Hang" wurde lautes Geschrei einer Frau aus einer Wohnung vernommen, so dass von einer Gefahrenlage ausgegangen werden musste. Auf Klopfen wurde die Tür durch einen Zeugen geöffnet, der sehr aufgebracht war, worauf ihn die Beamten mit Handfesseln fixierten. Noch bevor der Sachverhalt aufgeklärt werden konnte, lief eine 22-Jährige auf die Streife zu und griff die anwesende Polizeibeamtin mit Faustschlägen an. Diese wurde dabei leicht an der Schulter verletzt. Die 22-Jährige wurde dann überwältigt, ihr wurden ebenfalls die Handfesseln angelegt. Mit dem angeforderten Rettungswagen wurde sie dem ZPP (Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie) gebracht. Dem Zeugen wurden die Handfesseln wieder abgenommen, eine strafbare Handlung durch ihn war nicht gegeben. Gegen die 22-Jährige wurde ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs aus Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Polizei Witzenhausen

Ortstafeln verdreht

In der Nacht vom 06./07.01.24 wurden alle Ortstafeln an den Einfahrtstraßen nach Witzenhausen "auf den Kopf" gestellt. Hierzu haben Unbekannte die Ortstafeln abgeschraubt und verkehrt herum wieder eingesetzt. Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der städtische Bauhof wurde verständigt. Hinweise: 05542/93040.

Granate aufgefunden

Um 13:31 Uhr wurde am gestrigen Sonntag der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt, dass dieser beim Spaziergang an der L 3238 zum Abzweig Berlepsch einen "munitionsähnlichen Gegenstand" aufgefunden habe. Der durch die Polizei informierte Kampfmittelräumdienst bestätigte den Fund und gab an, dass es sich um eine amerikanische Panzergranate aus dem 2. Weltkrieg handeln würde. Die Granate wurde durch den Kampfmittelräumdienst sichergestellt und abtransportiert.

Sachbeschädigung an Pkw

Bereits am vergangenen Freitag (05.01.23) befuhr ein 50-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die Walburger Straße in Witzenhausen. Im Kreisverkehr eingefahren, fuhr aus der Südbahnhofstraße kommend ein Radfahrer in den Kreisverkehr ein. Da dieser sehr dicht an den Pkw heranfuhr, hupte der 50-Jährige kurz. Beide Fahrzeuge fuhren dann aus den Kreisverkehr in die Walburger Straße in Richtung Innenstadt heraus. Der Fahrradfahrer fuhr dann von der Straße auf den Gehweg. Dabei trat er gegen die Beifahrertür des vorbeifahrenden Pkws. Der 50-Jährige stoppte sofort sein Auto, der Radfahrer fuhr zügig weiter und verschwand. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Beschreibung des Radfahrers: ca. 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Gestalt, Bartschatten. Bekleidet war er mit einem Hoody, Kapuze war aufgesetzt. Bei dem Rad soll es sich um ein weinrotes Mountainbike der Marke "Focus" gehandelt haben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

