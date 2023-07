Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto kollidiert mit Radfahrerin und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.07.23 gegen 19:00 Uhr fuhr eine 15-jährige Radfahrerin die Tullastraße in Bad Säckingen in Richtung Fricktalstraße. In der Ausfahrt eines in der Tullastraße befindlichen Baumarkts stand ein Pkw, dessen Fahrzeugfront bereits in die Fahrbahn hineingeragt haben soll. Als die Radfahrerin an dem Fahrzeug vorbeifuhr, soll der Pkw plötzlich losgefahren sein und habe die 15-Jährige angefahren. Diese stürzte und verletzte sich durch den Unfall leicht. Der Autofahrer oder die Autofahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Am Fahrrad der Radfahrerin war durch die Kollision und den Sturz Schaden in unbekannter Höhe entstanden. Beamte des Polizeireviers Bad Säckingen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen darum sich unter der Telefonnummer 07761 934-0 zu melden. Es werden Hinweise zum Unfallgeschehen, zum Fahrzeug und Fahrzeugführer gesucht.

