Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg bis Weil am Rhein: Falschfahrer auf der Autobahn A 5 - Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 00.30 Uhr, informierten die französischen Behörden die deutsche Polizei, dass auf der Autobahn 36 in Frankreich ein Falschfahrer mit einem Pkw in Richtung Deutschland unterwegs sei. Kurze Zeit später gingen bei der Polizei weitere Notrufe ein. Der Falschfahrer sei beim Autobahndreieck Neuenburg auf die Autobahn A 5 auf die falsche Fahrbahn abgebogen und fahre nun auf der "Nordfahrbahn" in Richtung Süden. Kurze Zeit später konnte der Falschfahrer von der "Südfahrbahn" aus von der Polizei eingeholt werden. Der Falschfahrer reagierte auf keine Anhaltezeichen. Beim Autobahndreieck Weil am Rhein wurde eine Fahrbahnsperre eingerichtet, wo die Fahrt des 69-jährigen Falschfahrers endete. Bis dorthin war der Falschfahrer etwa 20 Kilometer in falscher Fahrtrichtung auf der Autobahn A 5 unterwegs. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 0,4 Promille. In einem Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Nach Sachlage befuhr der Falschfahrer die linke sowie auch die rechte Fahrspur der Fahrbahn. Auch seien dem Falschfahrer mehrere Fahrzeuge entgegengekommen. Ob es hierbei zu konkreten Gefährdungen von entgegenkommenden Fahrzeugführern kam ist hier nicht bekannt. Gefährdete Fahrzeugführer mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell