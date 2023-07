Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand eines Geräteschuppens und Carports - auch Fahrzeuge beschädigt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 03.45 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Straße "Holdenrain" gerufen, da dort an einem Carport angebauter Geräteschuppen brennen solle. In der Folge brannte auch der Carport und ein im Carport geparkter Volvo komplett aus. Ein zweites Fahrzeug konnte noch einige Meter aus dem Carport herausgefahren werden. Dieses Fahrzeug wurde durch die offenen Flammen im Heckbereich beschädigt. Zudem wurden wohl zwei weitere Fahrzeuge der Nachbarn durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Am Wohngebäude selbst soll nach bisherigem Kenntnisstand nur geringer Schaden entstanden sein. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist hier noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird grob auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell