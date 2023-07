Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Beleidigung und Körperverletzung auf Supermarktparkplatz, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Gottenheim - Am Montag, den 17.07.2023 gegen 12:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bötzinger Straße in Gottenheim zu einer Beleidigung mit anschließender Körperverletzung. Eine männliche Person beschimpfte zunächst einen Fahrzeugführer, als dieser an ihr vorbeifuhr. Nachdem der Fahrzeugführer seinen Pkw geparkt hatte, kam die Person zu ihm, beleidigte ihn und schlug ihm durch die halb geöffnete Fahrertüre in das Gesicht. Erst als Passanten aufmerksam wurden, beruhigte sich die Person, flüchtete dann allerdings mit einem Pkw.

Der Polizeiposten Bötzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07663 / 6053 - 0 zu melden.

