POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Doppelhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 03.45 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Straße "Holdenrain" gerufen, da dort an einem Carport angebauter Geräteschuppen brennen solle. In der Folge brannte auch der Carport und ein im Carport geparkter Volvo komplett aus. Ein zweites Fahrzeug konnte noch einige Meter aus dem Carport herausgefahren werden. Dieses Fahrzeug ...

