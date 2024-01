Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 10.01.2024, gegen 23:15 Uhr, fiel im Rahmen der Streifenfahrt ein PKW in der Langgasse auf, da dieser beim Einfahren in den fließenden Verkehr nicht den Vorrang eines vorbeifahrenden PKW beachtete. Durch ein Abbremsen des bevorrechtigten PKW-Fahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Da zudem durch die Polizei bei der Nachfahrt weitere Fahrauffälligkeiten festgestellt wurden, wurde der 49-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Karlsruhe einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Durch eine Ärztin erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

