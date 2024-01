Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrugsversuch "falscher Polizeibeamter"

Altrip (ots)

Am gestrigen Nachmittag erhielt eine 83-Jährige einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Laut dem Anrufer habe die Enkelin der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nun müssten 65.000 Euro gezahlt werden. Nachdem die 83-Jährige angab, ihre Tochter anzurufen, wurde das Telefonat beendet. Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell