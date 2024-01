Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am 09.01.2023 um 17 Uhr fuhr ein 17-jähriger Radfahrer auf dem geteilten Rad- und Fußweg in der Oberen Langgasse entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung. Ein 66-jähriger Autofahrer fuhr von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße und übersah dabei den Radfahrer. Der Jugendliche konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurde von der Fahrzeugfront des PKW touchiert, sodass er stürzte und sich leichte Schmerzen am Handgelenk zuzog. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

