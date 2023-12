POL-WAF: Beckum/Neubeckum. Sachbeschädigungen an Schulen

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 28.12.2023 erhielt die Polizei Kenntnis von insgesamt drei Wohnungseinbrüchen in Ahlen. Zwischen Mittwoch, 27.12.2023, 13.30 Uhr und Donnerstag, 28.12.2023, 10.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus auf der Straße Am Brüggel ein. Sämtliche Räume wurden nach Beute durchsucht. Hinweise zum Diebesgut liegen nicht vor. Im zweiten Fall stiegen Unbekannte am Donnerstag (28.12.2023) ...

