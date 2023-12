Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mindestens zwei Unbekannte versuchten einzubrechen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 27.12.2023 versuchten mindestens zwei Personen um 21.15 Uhr in ein Wohnhaus auf der Straße Suerkamp in Oelde einzubrechen. Die Bewohnerin hatte verdächtige Geräusche an einem zum Garten gelegenen Fenster gehört und ging dorthin. Hier bemerkte sie eine hochgeschobene Rolllade sowie mindestens zwei Personen. Die Frau schrie und die Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung. Wer hat zur Tatzeit auf der Straße Suerkamp verdächtige Personen oder auch ein Fahrzeug beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell