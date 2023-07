Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Eine Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Montag gegen 15.55 Uhr befuhr eine 56jährige PKW-Führerin aus Brüggen in Brüggen- Bracht die Brüggener Straße aus Richtung B 221 kommend in Richtung Westwall. In Höhe der Hausnummer 7 fuhr sie gegen den rechtsseitigen Bordstein. Beim Versuch das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen, lenkte sie nach links und fuhr in den Gegenverkehr. Dort stieß sie frontal gegen einen PKW der durch einen 70jährigen Mann aus Nettetal in Richtung B 221 geführt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Brachterin derart schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. /UR (667)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell