POL-WAF: Ahlen. Mehrere Wohnungseinbrüche

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 28.12.2023 erhielt die Polizei Kenntnis von insgesamt drei Wohnungseinbrüchen in Ahlen.

Zwischen Mittwoch, 27.12.2023, 13.30 Uhr und Donnerstag, 28.12.2023, 10.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus auf der Straße Am Brüggel ein. Sämtliche Räume wurden nach Beute durchsucht. Hinweise zum Diebesgut liegen nicht vor.

Im zweiten Fall stiegen Unbekannte am Donnerstag (28.12.2023) zwischen 14.45 Uhr und 19.20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Piusstraße ein. Hier entwendeten der oder die Täter Schmuck.

Ebenfalls am Donnerstag ereignete sich zwischen 15.55 Uhr und 20.15 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Händelweg. Offensichtlich störte der Besitzer den oder die Täter, da bereitgestellte Wertgegenstände im Haus verblieben. Möglicherweise steht in Auto, ein dunkler älterer VW Golf oder Polo in dem drei Männer saßen, mit dem Einbruch im Zusammenhang. Der Pkw stand am Ende des Grundstücks, welcher dem Ahlener aufgefallen war.

Wer hat im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge, möglicherweise den VW Golf oder Polo beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

