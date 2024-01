Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzter Person

Speyer (ots)

Am Dienstag, kurz vor 14 Uhr stießen zwei Fahrzeug an der Einmündung Draisstraße / Boschstraße zusammen. Ein 29-jähriger Autofahrer bog von der Boschstraße nach links in die Draisstraße ein, während ein 42-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die Draisstraße in Richtung Brunckstraße befuhr. Die Beteiligten machten gegenüber der Polizei abweichende Angaben zum Unfallhergang, welche Gegenstand der weiteren Ermittlungen sind. Nach dem Zusammenstoß klagte der 29-jährige Autofahrer über Schmerzen im Rücken. Die Verständigung des Rettungsdienstes war nicht notwendig. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

