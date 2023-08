Polizei Münster

POL-MS: Verfolgungsfahrt nach Überholmanöver über Standstreifen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Freitagmorgen (18.08., 00:21 Uhr) flüchtete ein bislang unbekannter Autofahrer vor einer Polizeikontrolle auf der Weseler Straße. Auf dem Zubringer der Autobahn 43 zum Stadtgebiet Münster hatte er zuvor mehrere Fahrzeuge auf dem Standstreifen überholt. Die alarmierten Polizisten stoppten das mit zwei Männern besetzte Fahrzeug auf einer Busspur an der Weseler Straße. Während der Kontrolle beschleunigte der bislang unbekannte Fahrzeugführer plötzlich seinen Wagen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Innenstadt. Zeitweise erreichte der Wagen eine Geschwindigkeit über 100 km/h. Nach kurzer Verfolgungsfahrt über die Moltkestraße und den Ludgerikreisel brachen die Polizisten die Verfolgung aufgrund der hohen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ab. Bei der weiteren Flucht beschädigte der unbekannte Fahrer mit seinem Wagen ein Verkehrszeichen an der Einmündung Hammer Straße/Friedrich-Ebert-Straße. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung fanden Beamte das betroffene Fahrzeug kurze Zeit später verlassen an der Scheibenstraße ohne Kennzeichen vor.

Der Fahrer soll circa 25 bis 30 Jahre alt sein. Er hat eine hagere Statur und kurze, schwarze, lockige Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Hoodie mit heller Aufschrift. Der Unbekannt trug eine Brille. Sein Beifahrer war circa 25 Jahre alt. Er hatte kurze schwarze Haare und einen schwarzen Pullover.

Hinweise zum Sachverhalt sowie der flüchtigen Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Steffen Fabian

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell