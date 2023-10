POL-RZ: Fahrer nach Verfolgungsfahrt gestellt

Ratzeburg (ots) - 16. Oktober 2023 | Kreis Herzogtum-Lauenburg - 10.-14.10.2023 - Dassendorf /Aumühle / Wentorf bei HH Am vergangenen Wochenende ist es im Kreis Herzogtum Lauenburg zu mehreren Einbrüchen gekommen. In der Bismarckallee in Aumühle drangen Unbekannte zwischen dem 10.10.2023 und 13.10.2023 über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses ein. In Dassendorf, in der Straße ...

