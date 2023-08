Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover- Nordstadt: Mann flüchtet mit gestohlenem Roller vor der Polizei, wird angefahren und rennt weg - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 05.08.2023, ist ein bislang unbekannter Mann vor der Polizei mit einem Kleinkraftrad weggefahren und ist auf dem Engelbosteler Damm mit einem Fahrzeug kollidiert. Er stürzte zu Boden, stand auf und rannte weg. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt sollte ein Kleinkraftradführer in der Marschnerstraße kontrolliert werden. Er ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale der Polizei und fuhr dem Funkstreifenwagen davon. Während der Flucht schlängelte er sich an mehreren Verkehrspfosten vorbei, sodass er auf dem Gehweg der Marschnerstraße in Richtung Engelbosteler Damm fuhr und vor dem Funkstreifenwagen flüchten konnte. Während der Funkstreifenwagen nach ihm weiter fahndete, querte der Rollerfahrer den Engelbosteler Damm in Höhe der Oberstraße. Dort kollidierte er mit einem vorfahrtberechtigten Pkw. Durch den Aufprall stürzte der Flüchtende zu Boden. Im Anschluss stand er auf, ließ das Kleinkraftrad zurück und rannte in Richtung Oberstraße in Richtung "Alter Jüdischer Friedhof" davon. Eine weitere Fahndung nach dem Flüchtenden verlief negativ. Die beiden Insassen vom Pkw blieben unverletzt. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad gestohlen ist.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen besonders schwerem Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Rufnummer 0511 109-3117 zu melden. /bo

