Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zwei 15-Jährige flüchten in der Innenstadt vor der Polizei auf einem gestohlenen Roller und kollidieren mit drei Funkstreifenwagen

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen, 05.08.2023, sind zwei 15-Jährige mit einem gestohlenen Kleinkraftrad vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die beiden flüchteten über die Lister Meile/ Hamburger Allee bis zur Vahrenwalder Straße/ Henry-Lüders-Straße. Nach kurzzeitiger fußläufiger Flucht konnte der Fahrzeugführer durch Einsatzkräfte festgenommen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes und der Polizeiinspektion Hannover sollte ein Kleinkraftrad mit zwei Personen gegen 04:40 Uhr an der Lister Meile/ Hamburger Allee kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer des Rollers ignorierte die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens und flüchtete die Hamburger Allee weiter in Richtung Vahrenwalder Straße. Während der Flucht fuhr der 15-Jährige unter anderem auf dem Fuß-/ und Radweg und fuhr gegen drei Funkstreifenwagen. In der Folge stürzte der 15-jährige Soziusfahrer auf die Fahrbahn, während der Rollerfahrer weiter davonfuhr. Kurze Zeit später stürzte er alleinbeteiligt an der Vahrenwalder Straße/ Henry-Lüders-Straße und versuchte noch davon zu rennen. Einsatzkräfte holten ihn ein und nahmen ihn vorläufig fest. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden das Kleinkraftrad gestohlen haben. Der 15-jährige Rollerfahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen, der Soziusfahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.300 Euro geschätzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. /bo

