POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl von Parfüm

Speyer (ots) - Am Dienstag, kurz vor 14 Uhr stießen zwei Fahrzeug an der Einmündung Draisstraße / Boschstraße zusammen. Ein 29-jähriger Autofahrer bog von der Boschstraße nach links in die Draisstraße ein, während ein 42-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die Draisstraße in Richtung Brunckstraße befuhr. Die Beteiligten machten gegenüber der Polizei abweichende Angaben zum Unfallhergang, welche Gegenstand ...

mehr