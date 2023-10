Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (13.10. bis 19.10.) wurden insgesamt vier Wohnungseinbrüche bei der Polizei Oberhausen angezeigt. Zwei dieser Taten scheiterten an technisch gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn, die sofort die 110 wählten. Eine 58-Jährige Frau meldete der Polizei einen versuchten Wohnungseinbruch in ihrer Wohnung in Oberhausen-Lirich. Dort versuchten unbekannte Täter die Balkontür der älteren Dame aufzubrechen. Dies gelang jedoch zum Glück nicht! Täterhinweise liegen nicht vor.

Augen auf! Helfen Sie uns (weiterhin) und Ihren Mitmenschen in der dunklen Herbst- und Winterzeit: Melden Sie verdächtige Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft sofort über die 110.

